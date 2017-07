Boxeo – The Sport of Gentlemen

JULY 14, 2017

Buffalo Run, Miami, Oklahoma, USA (Showtime)

Antoine Douglas vs. Bruno Sandoval

Kenneth Sims Jr vs. Rolando Chinea

Ivan Baranchyk vs. Keenan Smith

Glenn Dezurn vs. Adam López

Joshua Greer Jr vs. Leroy Dávila

Los Angeles, CA, USA (Estrella)

“LA Fight Club”

JULY 15, 2017

Forum, Inglewood, CA, USA (HBO / BoxNation)

Miguel Berchelt vs. Takashi Miura

Jezreel Corrales vs. Robinson Castellanos

Joe Smith Jr vs. Sullivan Barrera

Nassau Coliseum, Uniondale, NY, USA (PBC on FOX)

Omar Figueroa Jr vs. Robert Guerrero