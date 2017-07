Boxing Schedule – The Sport of Gentlemen

JULY 1, 2017

O2 Arena, Greenwich, London, UK (Sky)

Frank Buglioni vs. RickySummers

Matthew Ryan vs. Ted Cheeseman

Ballsport, Dresden, Sachsen, Germany (MDR)

Dominic Boesel vs. Karo Murat

Guadalajara, Jalisco, Mexico (TyC / VTV)

Luis Cusolito vs. Victor Proa

France

Karim Guerfi vs. TBA

JULY 2, 2017

Suncorp, Brisbane, Queensland, Austrailia (PPV)

Manny Pacquiao vs. Jeff Horn

Jerwin Ancajas vs. Teiru Kinoshita

Umar Salamov vs. Damien Hooper

Shane Mosley Jr vs. David Toussaint

Michael Conlan vs. Jarrett Owen

JULY 7, 2017

Tampa, FL, USA (Telemundo)

Sammy Valentin vs. TBA

TBA (ESPN Deportes)

“Golden Boy Boxing”

JULY 8, 2017

Copper Box, Hackney Wick, London, UK (BoxNation)

Billy Joe Saunders vs. Avtandil Khurtsidze

Darryll Williams vs. Jahmaine Smyle

Asinia Byfield vs. Sammy McNess

Gary Corcoran vs. Larry Ekundayo

Braehead Arena, Glasgow, Scotland, UK (5)

Josh Taylor vs. Ohara Davies

Jason Easton vs. Steve Jamoye

Zapopan, Jalisco, Mexico (Televisa)

Mariana Juarez vs. Terumi Nuki

JULY 14, 2017

Buffalo Run, Miami, Oklahoma, USA (Showtime)

Antoine Douglas vs. Bruno Sandoval

Kenneth Sims Jr vs. Rolando Chinea

Ivan Baranchyk vs. Keenan Smith

Glenn Dezurn vs. Adam Lopez

Joshua Greer Jr vs. Leroy Davila

Los Angeles, CA, USA (Estrella)

“LA Fight Club”

JULY 15, 2017

Forum, Inglewood, CA, USA (HBO / BoxNation)

Miguel Berchelt vs. Takashi Miura

Jezreel Corrales vs. Robinson Castellanos

Joe Smith Jr vs. Sullivan Barrera

Nassau Coliseum, Uniondale, NY, USA (PBC on FOX)

Omar Figueroa Jr vs. Robert Guerrero

Jose Pedraza vs. Jamel Herring

Marcus Browne vs. Sean Monaghan

Artur Szpilka vs. Adam Kownacki

Eric Walker vs. Patrick Day

Wembley, Wembley, London, UK (ITV)

Chris Eubank Jr vs. Arthur Abraham

Wild Horse Hotel, Chandler, AZ (Facebook Live)

John Vera vs. Daniel Cruz

Rico Ramos vs. Juan Lopez

Abel Ramos vs. Emmanuel Robles

JULY 21, 2017

Quilmes, Buenos Aires, Argentina (CN23)

Isidro Ranoni Prieto vs. TBA

JULY 29, 2017

Barclays, Brooklyn, NY, USA (Showtime)

Mikey Garcia vs. Adrien Broner

Jarrett Hurd vs. Austin Trout

AUGUST 4, 2017

Chukchansi Park, Fresno, CA, USA (UniMas)

Jose Carlos Ramirez vs. TBA

TBA (ESPN2 / ESPN Deportes)

“Golden Boy Boxing”

AUGUST 11, 2017

Argentina (TyC / VTV)

Caril Herrera vs. Julio Escudero

Sebastian Papeschi vs. Francisco Torres

AUGUST 15, 2017

Shimazu, Kyoto, Japan (beIN)

Shinsuke Yamanaka vs. Luis Nery

AUGUST 18, 2017

TBA (ESPN Deportes)

“Golden Boy Boxing”

AUGUST 26, 2017

StubHub Center, Carson, CA, USA (HBO / BoxNation)

Miguel Cotto vs. Yoshihiro Kamegai

SEPTEMBER 9, 2017

California, USA (HBO)

Wisaksil Wangek vs. Roman Gonzalez

Ekaterinburg, Russia

Shane Mosley vs. Magomed Kurbanov