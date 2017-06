Boxing Fights Schedule

The Gentlemen’s Sport

JUNE 24, 2017

Gdansk, Poland (PolSat PPV)

Tomasz Adamek vs. Solomon Haumono

Mateusz Masternak vs. Ismayl Sillah

Krzysztof Glowacki vs. Brian Howard

Maciej Sulecki vs. Rocky Jerkic

Ewa Brodnicka vs. Marisol Reyes

Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico (Televisa)

Miguel Roman vs. Nery Saguilan

Eduardo Hernandez vs. Jessie Rosales

Karim Arce vs. TBA

Freedom Hall, Louisville, KY, USA (CBSSN)

Derric Rossy vs. Carlos Negron

Enrique Collazo vs. Steven Martinez

Peter Dobson vs. Jeremy Nichols

Toka Kahn Clary vs. TBA

Guadalajara, Jalisco, Mexico (beIN)

Carlos Diaz Ramirez vs. Sergio Puente

Moises Fuentes vs. TBA

JUNE 27, 2017

Sands, Bethlehem, PA, USA (PBC on FS1)

Miguel Cruz vs. Alex Martin

Jamal James vs. Samuel Figueroa

JUNE 29, 2017

Coliseum, Amiens, Somme, France (SFR)

Omar Lamiri vs. Moncho Miras

Christopher Sebire vs. Ahmed El Hamwi