Boxing schedule – The Gentlemen’s Sport

Estrella TV

Friday, December 2 2016

Belasco Theater, Los Angeles, California

Abraham Lopez vs. Sergio Lopez

Oscar Negrete vs. Raul Hidalgo

Edgar Valerio vs. Guadalupe De Leon

Niko Valdes vs. Will Williams

Jousce Gonzalez vs. Jordan Alvarado

UniMas

Friday, December 2 2016

Save Mart Arena, Fresno, California

Jose Carlos Ramirez vs. Issouf Kinda

Danny Valdivia vs. Aaron Garcia

Esquiva Falcao vs. Gerardo Ibarra

Joe Louie Lopez vs. Qulisto Madera

Saul Lomas vs. Pablo Sanchez

Friday, December 2 2016

Sam’s Town Live, Las Vegas

Sharif Bogere vs. Hylon Williams

Ashley Theophane vs. TBA

Friday, December 2 2016

Tough Fight Gym, Moscow

Richard Commey vs. Denis Shafikov

Friday, December 2 2016

Twin River Event Center, Lincoln, Rhode Island

Toka Kahn Clary vs. Mario Macias

Shelly Vincent vs. Marquita Lee

Ray Oliveira Jr. vs. Matt Probin

Anthony Marsella Jr. vs. Devante Seay

Friday, December 2 2016

2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania

Tevin Farmer vs. Dardan Zenunaj